A Carbonera, Villa Tiepolo Passi si prepara ad accogliere un evento culturale dedicato alla pubblicazione di un libro sui paesaggi idrici delle ville venete. Durante l’appuntamento, sarà possibile conoscere i contenuti del volume e partecipare a visite guidate alla villa e ai suoi spazi circostanti. L’evento mira a coinvolgere il pubblico interessato alla storia e all’architettura delle ville della regione.

Un appuntamento culturale di rilievo si preannuncia a Carbonera, dove Villa Tiepolo Passi ospiterà la presentazione del volume dedicato ai paesaggi idrici delle ville venete. L’evento, inserito nel ciclo degli incontri letterari, è fissato per il sabato 14 marzo e la domenica 15 marzo 2026, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Paesaggio. Il libro, curato da Giuseppe Rallo, Mariapia Cunico e Margherita Azzi Visentini e pubblicato da Marsilio Arte, esplora il ruolo fondamentale dell’acqua nell’identità del territorio. L’accesso alla presentazione sarà fino all’esaurimento dei posti disponibili, mentre le visite guidate al circuito dell’acqua richiedono prenotazione preventiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua e Ville: presentazione libro e visite a Carbonera

"Un sogno di polvere e acqua": a Domodossola la presentazione del libro di Bialetti e BarbagliaLa storia della famiglia che ha inventato la moka in 276 pagine: è edito da Mondadori, "Un sogno di polvere e acqua", il libro che verrà presentato...

"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione...

Una raccolta di contenuti su Acqua e Ville presentazione libro e....

Temi più discussi: Presentazione del volume Paesaggi d’acqua nelle ville venete e visite guidate a Villa Tiepolo Passi; La Roma di ville e giardini; D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni; Il paradiso della biodiversità. Alla scoperta del Parco Pane.

Presentazione del volume Paesaggi d’acqua nelle ville venete e visite guidate a Villa Tiepolo PassiSabato 14 marzo, Giornata Nazionale del Paesaggio, 1° appuntamento del ciclo degli incontri letterari di Villa Tiepolo Passi dedicato all’acqua con Paesaggi d’acqua nelle ville venete di Giuseppe Ra ... trevisotoday.it

Como, Paesaggi d’acqua a Villa del GrumelloDomenica 26 ottobre, nell'ambito dell'iniziativa Sul filo dell'acqua promossa dalla Rete Ville e Musei del Lago di Como, il complesso della Villa del Grumello ospiterà Paesaggi d'acqua, una ... ilgiorno.it

Dagli attacchi a depositi e infrastrutture energetiche alla «guerra dell'acqua» - facebook.com facebook

La guerra dell'acqua. Per il Golfo è più preziosa del petrolio. E l'Iran lo sa x.com