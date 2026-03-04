Un sogno di polvere e acqua | a Domodossola la presentazione del libro di Bialetti e Barbaglia

La storia della famiglia che ha inventato la moka in 276 pagine: è edito da Mondadori, "Un sogno di polvere e acqua", il libro che verrà presentato alle ore 18 di sabato 7 marzo a Domodossola, alla presenza degli autori, Celestina Bialetti e Alessandro Barbaglia. L'unione di queste due voci ha dato vita a un volume inedito, che ripercorre la storia della famiglia inventrice della moka. Nata nel 1945, Celestina è l'ultima dei quattro figli di Ada e Alfonso Bialetti, vive a Omegna, sulle rive del Lago d'Orta, con la gatta Luna. È stata maestra elementare, ha insegnato con entusiasmo e soddisfazione applicando metodi innovativi. Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio, è nato nel 1980 e vive a Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sabato 14 febbraio, alle ore 17,30, la biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Tè in Biblioteca".

