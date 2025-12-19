Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera appartenente alla flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. La notizia, riportata da Reuters e confermata da un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu, segna un importante passo nelle dinamiche di conflitto e nelle operazioni di attacco di Kiev nel contesto della guerra.

droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel mediterraneo

© Feedpress.me - Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterrane o: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. Il funzionario ha affermato che i droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 2.000 chilometri dall'Ucraina, causando danni gravi. La nave era vuota al momento dell'attacco, ha aggiunto la fonte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Nuovo raid di Kiev: colpita nel Mediterraneo petroliera della flotta ombra russa

Leggi anche: Guerra ibrida, i leader Ue: «Prepariamoci». Francia, blitz della Marina contro una petroliera della "flotta ombra" russa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ucraina, i droni marini di Kiev colpiscono la petroliera della flotta ombra russa; Droni marittimi ucraini attaccano un'altra petroliera della flotta ombra russa; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib il migliore in Ue, il petrolio vira al rialzo: droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa; Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti.

droni ucraini colpiscono petrolieraMedia, droni ucraini colpiscono petroliera flotta ombra russa nel Mediterraneo - Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio d ... msn.com

droni ucraini colpiscono petrolieraIl primo attacco ucraino nel Mediterraneo, colpita una petroliera della flotta ombra russa vicino all’Italia – Il video - Le operazioni sono state condotte dai servizi segreti di Kiev contro la nave Qendil L'operazione mai avvenuta prima a circa duemila chilometri dall'Ucraina. open.online

droni ucraini colpiscono petrolieraDroni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo - Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. msn.com

Le navi della flotta ombra cacciate e distrutte: il petrolio russo è finito?!

Video Le navi della flotta ombra cacciate e distrutte: il petrolio russo è finito?!

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.