Per la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera appartenente alla flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. La notizia, riportata da Reuters e confermata da un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu, segna un importante passo nelle dinamiche di conflitto e nelle operazioni di attacco di Kiev nel contesto della guerra.

© Feedpress.me - Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterrane o: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. Il funzionario ha affermato che i droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 2.000 chilometri dall'Ucraina, causando danni gravi. La nave era vuota al momento dell'attacco, ha aggiunto la fonte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Nuovo raid di Kiev: colpita nel Mediterraneo petroliera della flotta ombra russa

Leggi anche: Guerra ibrida, i leader Ue: «Prepariamoci». Francia, blitz della Marina contro una petroliera della "flotta ombra" russa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ucraina, i droni marini di Kiev colpiscono la petroliera della flotta ombra russa; Droni marittimi ucraini attaccano un'altra petroliera della flotta ombra russa; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib il migliore in Ue, il petrolio vira al rialzo: droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa; Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti.

Media, droni ucraini colpiscono petroliera flotta ombra russa nel Mediterraneo - Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio d ... msn.com