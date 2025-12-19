Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo
Per la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera appartenente alla flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. La notizia, riportata da Reuters e confermata da un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu, segna un importante passo nelle dinamiche di conflitto e nelle operazioni di attacco di Kiev nel contesto della guerra.
Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterrane o: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. Il funzionario ha affermato che i droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 2.000 chilometri dall'Ucraina, causando danni gravi. La nave era vuota al momento dell'attacco, ha aggiunto la fonte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Nuovo raid di Kiev: colpita nel Mediterraneo petroliera della flotta ombra russa
Leggi anche: Guerra ibrida, i leader Ue: «Prepariamoci». Francia, blitz della Marina contro una petroliera della "flotta ombra" russa
Ucraina, i droni marini di Kiev colpiscono la petroliera della flotta ombra russa; Droni marittimi ucraini attaccano un'altra petroliera della flotta ombra russa; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib il migliore in Ue, il petrolio vira al rialzo: droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa; Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti.
Media, droni ucraini colpiscono petroliera flotta ombra russa nel Mediterraneo - Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio d ... msn.com
Il primo attacco ucraino nel Mediterraneo, colpita una petroliera della flotta ombra russa vicino all’Italia – Il video - Le operazioni sono state condotte dai servizi segreti di Kiev contro la nave Qendil L'operazione mai avvenuta prima a circa duemila chilometri dall'Ucraina. open.online
Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo - Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo: lo scrive Reuters sul sito citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. msn.com
Le navi della flotta ombra cacciate e distrutte: il petrolio russo è finito?!
Colpita una nave nel porto di Rostov, droni ucraini in azione Colpita una nave petroliera nel porto di Rostov, uccisi due membri dell’equipaggio. In azione i droni ucraini che, come riporta il Kyiv Indipendent, hanno portato a termine la “missione” durante la nott - facebook.com facebook
Media, droni ucraini colpiscono una raffineria in Russia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.