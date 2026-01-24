Noemi Ceccolini e Ginevra Mandolini, portiere e difensore classe 2010 dell’Arzilla Pink calcio femminile, sono state convocate per uno stage della Nazionale Under 16 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Questa partecipazione rappresenta un importante momento di crescita e visibilità per le giovani calciatrici, che si stanno affermando nel panorama del calcio femminile italiano.

Il portiere Noemi Ceccolini e il difensore Ginevra Mandolini (difensore), entrambe classe 2010, dell’Arzilla Pink calcio femminile hanno partecipato ad uno stage della Nazionale Under 16 femminile al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Le due atlete si sono allenate sotto gli occhi del tecnico della nazionale Priscilla Del Prete insieme a giocatrici provenienti da club professionistici di primo piano, Inter, Juventus, Milan, Roma, Fiorentina, Sassuolo e Genoa. Questa convocazione è molto significativa proprio per il fatto che Ceccolini e Mandolini rappresentano l’unica realtà di dimensioni non professionistiche presente nella selezione, elemento che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società pesarese e dallo staff tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio femminile, le due giovani convocate in rappresentativa. Dall'Arzilla a Coverciano, vetrina per Mandolini e Ceccolini

