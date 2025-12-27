Si è tenuta prima di Natale la cena conviviale fra i giovani atleti della scuola calcio San Marco Servigliano, un momento di allegria, pensato per riunire i tesserati, le famiglie, tecnici e dirigenti per lo scambio degli auguri e per fare il punto sulla situazione. La serata ha confermato il forte senso di appartenenza che caratterizza la società, da sempre attenta non solo all’aspetto sportivo, ma anche a quello educativo e sociale. Oggi il settore giovanile del San Marco Servigliano, conta circa 70 giovani atleti dai quattro anni in su, divisi nelle categorie: Esordienti, Giovanissimi e Allievi che svolgo le proprie attività di allenamento e gare sui terreni di gioco di Servigliano e del circondario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cena dei giovani della scuola calcio . San Marco Servigliano

