Detenuto morto a 21 anni assolti dottoressa di Belcolle e poliziotto | erano accusati di omicidio colposo

Un medico e un poliziotto della penitenziaria sono stati assolti dall’accusa di aver contribuito alla morte di Hassan Sharaf, il giovane di 21 anni che si è tolto la vita nel carcere di Mammagialla nel luglio 2018. Elena Niniashvili e Massimo Riccio si erano trovati a processo davanti al tribunale di Viterbo, ma alla fine sono stati riconosciuti non colpevoli. La sentenza mette fine a un procedimento che aveva sollevato molte polemiche e tensioni sulla gestione delle carceri.

Hassan Sharaf, assolti medico e poliziotto della penitenziaria. Elena Niniashvili e Massimo Riccio erano finiti a processo davanti al tribunale di Viterbo con l'accusa di omicidio colposo per la morte del detenuto di 21 anni che si è tolto la vita il 23 luglio 2018 nel carcere di Mammagialla, ma.

