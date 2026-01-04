Grosseto piange la scomparsa di Doriana Carpinetti, impiegata amministrativa presso la Farmacia Severi, venuta a mancare improvvisamente all’età di 52 anni a causa di un malore. La perdita di una figura conosciuta e amata dalla comunità lascia un vuoto nel cuore della città.

GROSSETO Grave lutto a Grosseto. La città piange l’improvvisa scomparsa di Doriana Carpinetti, 52 anni, impiegata amministrativa della Farmacia Severi. La donna, che viveva con il marito Fabrizio Boni, è stata trovata ieri senza vita nel letto, stroncata da un malore. E’ stato il figlio tredicenne a trovarla, quando è andato a svegliare la mamma per farsi accompagnare a una visita medico-sportiva di hockey su pista. Leonardo Boni fa infatti parte della formazione Under 15 A del Circolo Pattinatori Grosseto. Il padre, caldaista di professione, ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma i sanitari non hanno che potuto accertare l’avvenuta scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto in città, muore per un malore Doriana Carpinetti. Aveva 52 anni

