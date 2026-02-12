Maria Luigia Anna Tricarico accoltellata in strada a Palermo fermato in casa l' aggressore | Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue

Un episodio violento si è verificato nel cuore di Palermo, in via Libertà, giovedì pomeriggio. Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, è stata accoltellata alle spalle da un uomo che poi si è rifugiato in casa. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli agenti hanno arrestato l’aggressore, che aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. La polizia sta indagando sul motivo dell’aggressione.

Momenti di terrore nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio 2026 in via Libertà, nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alle spalle subito dopo essere uscita da un salone di parrucchieri. L'aggressione sarebbe avvenuta in strada, improvvisa, senza alcun apparente motivo. I soccorsi La vittima, Maria Luigia Anna Tricarico, ferita e sotto choc, è riuscita a rientrare nel negozio di fronte a Villa Zito per chiedere aiuto. Quando il 118 è intervenuto, perdeva molto sangue. Trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, presenta una profonda ferita alla scapola: sarebbero stati lesionati un polmone e una vertebra.

