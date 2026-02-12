Maria Luigia Anna Tricarico accoltellata in strada fermato l' aggressore | Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue
Giovedì pomeriggio a Palermo, una donna di 56 anni è stata accoltellata alle spalle in via Libertà. L'aggressore si è dato alla fuga ma è stato subito fermato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’uomo, ancora con i vestiti sporchi di sangue, è stato arrestato sul posto. La scena ha creato scompiglio tra i passanti, che hanno assistito impauriti alla scena.
Momenti di terrore nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio 2026 in via Libertà, nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alle spalle subito dopo essere uscita da un salone di parrucchieri. L’aggressione sarebbe avvenuta in strada, improvvisa, senza alcun apparente motivo. I soccorsi La vittima, Maria Luigia Anna Tricarico, ferita e sotto choc, è riuscita a rientrare nel negozio di fronte a Villa Zito per chiedere aiuto. Quando il 118 è intervenuto, perdeva molto sangue. Trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, presenta una profonda ferita alla scapola: sarebbero stati lesionati un polmone e una vertebra. 🔗 Leggi su Leggo.it
