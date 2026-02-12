Maria Luigia Anna Tricarico accoltellata in strada fermato l' aggressore | Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue

Giovedì pomeriggio a Palermo, una donna di 56 anni è stata accoltellata alle spalle in via Libertà. L'aggressore si è dato alla fuga ma è stato subito fermato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’uomo, ancora con i vestiti sporchi di sangue, è stato arrestato sul posto. La scena ha creato scompiglio tra i passanti, che hanno assistito impauriti alla scena.

