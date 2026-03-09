Accoltellato durante la movida Caccia all’aggressore del 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello alla schiena a Genova, poco prima delle 2 di notte, in piazza Renato Negri. L'aggressore non è ancora stato individuato, mentre la polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili. L'episodio si è verificato in una zona molto frequentata durante le ore serali, vicino al teatro della Tosse e alla facoltà di Architettura.

Un sedicenne è stato accoltellato alla schiena a Genova durante la movida. Tutto è successo poco prima delle 2 del mattino, in piazza Renato Negri, davanti al teatro della Tosse e a breve distanza dalla facoltà di Architettura, in una piazza molto frequentata anche nelle ore serali. Sono stati alcuni passanti a chiamare aiuto, dopo aver sentito i lamenti del ragazzino, trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Grave, ma non in pericolo di vita, si è stabilizzato nel pomeriggio e la prognosi è stata sciolta. Quando potrà essere sentito dagli inquirenti potrà raccontare quel che è successo. Nel frattempo, polizia e carabinieri hanno sentito alcuni ragazzi che ieri notte si trovavano nella stessa piazza ma dalle loro testimonianze sembra che non sia uscito alcun elemento utile a rintracciare l’aggressore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

