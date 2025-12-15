Accoltellato nel parco a Seggiano Continua la caccia all’aggressore

Un ventenne di origine egiziana è stato accoltellato nel parco di via Monza, a Seggiano di Pioltello, in circostanze ancora da chiarire. Dopo un intervento chirurgico, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Le autorità continuano le indagini per identificare l'aggressore e fare luce sull'episodio.

È stato sottoposto a intervento chirurgico, è in condizioni stabili e non in pericolo di vita il ventenne di origine egiziana accoltellato in circostanze misteriose l'altra mattina al parco di via Monza, a Seggiano di Pioltello. Indagano sul ferimento i carabinieri della Compagnia pioltellese, che dovrebbero riuscire a interrogare il ferito - ricoverato al Fatebenefratelli - nelle prossime ore con l'ausilio di un interprete: il ragazzo, infatti, non parlerebbe bene l'italiano. Molto da chiarire sull'episodio consumatosi in pieno giorno al parco, la cui dinamica è stata riferita da un connazionale del ferito, che si trovava con lui al momento del fatto.

