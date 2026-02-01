Salerno 16enne accoltellato nella movida | si indaga

Una notte di paura a Salerno, vicino alla chiesa di Santa Lucia, in via Roma. Un ragazzo di 16 anni è stato colpito con un coltello durante un episodio di violenza nella zona della movida. La polizia indaga per capire cosa sia successo e chi abbia aggredito il giovane. Sono ancora poche le notizie su un fatto che ha scosso la comunità locale.

Paura, la scorsa notte, nei pressi della chiesa di Santa Lucia, in via Roma a Salerno, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento. L'episodio si è verificato nelle ore notturne per cause ancora in corso di accertamento. Il giovane, colpito da un'arma da taglio, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Ruggi di Salerno. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

