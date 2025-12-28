Accertatori della sosta controlli intensificati sulle vie di scorrimento della Zona Verde

A Verona, prosegue la campagna “Sosta Responsabilmente” di Amt3, che mira a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di rispettare le norme di sosta. Nel corso della settimana, sono previsti controlli più frequenti sulle vie di scorrimento della Zona Verde. L'iniziativa ha l’obiettivo di favorire un uso corretto delle aree di sosta e garantire una migliore fruibilità del territorio cittadino.

Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che, nel corso della settimana, saranno oggetto di controlli più frequenti da parte degli accertatori.L’attenzione, nella settimana di Capodanno, sarà concentrata in. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Accertatori della sosta, controlli intensificati sulle vie di scorrimento della Zona Verde Leggi anche: "Sosta Responsabilmente": controlli sulla sosta intensificati nel quartiere San Zeno Leggi anche: "Sosta Responsabilmente", i controlli degli accertatori di Amt3 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Controlli della sosta, dove sono gli accertatori questa settimana - Parcheggiare a Verona: ecco le strade dove ci saranno i controlli degli accertatori della sosta da lunedì 29 dicembre. veronaoggi.it ++ CONTROLLI DELLA SOSTA A VERONA, DOVE SONO GLI ACCERTATORI QUESTA SETTIMANA ++ https://www.veronaoggi.it/verona/controlli-sosta-verona-dove-sono-accertatori-questa-settimana-21-dicembre-2025/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.