Insulti sessisti all' arbitro donna | multa da 400 euro per la squadra di Aviano

Il giudice sportivo ha comminato una multa di 400 euro alla squadra di Aviano in seguito agli insulti sessisti rivolti all’arbitro donna durante la partita del 6 gennaio contro Bujese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla condotta nel calcio dilettantistico e sulla necessità di promuovere rispetto e inclusione nello sport.

Il giudice sportivo è intervenuto con decisione dopo quanto accaduto nella sfida del 6 gennaio tra Aviano e Bujese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione. Dagli spalti della squadra di casa sono partite delle frasi offensive nei confronti della terna arbitrale. Una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Il caso. Insulti sessisti all’arbitro donna. La Pro Palazzolo: "Ci dissociamo» Leggi anche: “Cagna, donna da marciapiede”: la deputata di Avs Piccolotti pubblica gli insulti sessisti ricevuti online La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Insulti sessisti all'assistente dell'arbitro donna: multa da 400 euro per la squadra di Aviano. Il caso. Insulti sessisti all’arbitro donna. La Pro Palazzolo: "Ci dissociamo» - Dopo le offese sessiste ad una dirigente della ASD Devils di Pieve Emanuele qualche settimana fa da parte di un giovane calciatore della squadra avversaria, ancora un episodio con insulti ... ilgiorno.it Commissione per le Pari Opportunità fra donna e uomo - La presidente Marilena Guerra: «Colpire una donna con insulti sessisti significa colpire tutte le donne che partecipano alla vita pubblica e politica» ... ladigetto.it

L’Arsenal è stato costretto a chiudere i commenti sotto al post di presentazione di Holmberg: la diciannovenne è stata presa di mira da insulti sessisti: https://fanpa.ge/6mtDj - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.