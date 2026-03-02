VIDEO | Controlli alimentari nella zona della fera o' luni | pioggia di sanzioni e sequestro di prodotti non tracciati

Una task force interforze, guidata dalla polizia, ha effettuato controlli sulla filiera alimentare nell’area del mercato di piazza Carlo Alberto, nota come

Una task force interforze coordinata dalla polizia ha condotto controlli mirati sulla filiera alimentare, dai grossisti del Maas al commercio al dettaglio nell'area del mercato di piazza Carlo Alberto, la "Fera o' Luni". L'operazione ha coinvolto personale dell'Ufficio prevenzione generale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla "fera o luni": denunciato ambulanteI prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La...

Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale.

