Vendita del Chelsea Starmer trasferisce i soldi di Abramovich all’Ucraina | 2,5 miliardi di sterline

Starmer ha completato il trasferimento dei 2,5 miliardi di sterline provenienti dalla vendita del Chelsea, collegati a Roman Abramovich, all’Ucraina. Un gesto simbolico e concreto che segna un’importante svolta nella gestione di queste risorse, ora destinate a sostenere il paese in un momento di grande crisi. La decisione sottolinea l’impegno a ridare valore e scopo a quegli ingenti fondi, lasciando un’impronta significativa nel panorama internazionale.

© Secoloditalia.it - Vendita del Chelsea, Starmer trasferisce i soldi di Abramovich all’Ucraina: 2,5 miliardi di sterline I soldi provenienti dalla vendita del Chelsea, circa 2,5 miliardi di sterline, c ongelati a Roman Abramovich, l’oligarca russo che portò la squadra londinese a vincere ben due Champions, vengono definitivamente trasferiti all’Ucraina. Lo ha deciso il governo inglese che aveva bloccato tutti gli asset del miliardario russo. I soldi del Chelsea. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato, nell’ultimo Question Time ai Comuni prima della pausa natalizia, la decisione di trasferire a favore dell’Ucraina in guerra 2,5 miliardi di sterline d’interessi ricavati dai fondi congelati all’oligarca russo Roman Abramovich in quanto ex proprietario del Chelsea . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Il Chelsea, Abramovich e il mistero dei 2,6 miliardi bloccati per la guerra Leggi anche: Cosa significa la svolta della Germania sui miliardi russi, e perché dimostra che Trump sull'Ucraina ha lasciato sola l'Europa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Starmer minaccia Abramovich: 2,5 miliardi all’Ucraina o processo/ Uk in “guerra” per soldi vendita Chelsea - Uk, ultimatum Starmer ad Abramovich: 2,5 miliardi all'Ucraina dai soldi della vendita del Chelsea o l'oligarca russo andrà a processo ... ilsussidiario.net

A Kiev 2,5 miliardi di sterline dai fondi dell'ex proprietario del Chelsea, l'oligarca russo Roman Abramovich - L'annuncio è arrivato direttamente dal primo ministro Starmer. today.it

Il premier Starmer ad Abramovich: «O doni i 2,5 miliardi del Chelsea all’Ucraina o finiamo in tribunale» - Possibili azioni legali contro l’oligarca se non sblocca i fondi della vendita del Chelsea per aiuti umanitari agli ucraini. corriere.it

