Hero MotoCorp entra nel mercato italiano, portando le proprie moto di produzione indiana in Europa. Questa novità si inserisce in un contesto di crescente diversificazione nel settore della mobilità su strada, dove le due ruote rappresentano un’alternativa valida e competitiva. La presenza di Hero MotoCorp contribuisce a ampliare le opzioni per i consumatori, confermando l’interesse internazionale verso questo segmento di mercato.

Non solo la concorrenza delle auto elettriche cinesi. Il settore europeo della mobilità su strada sta imparando sempre di più a fare i conti anche con quella rappresentata dalle moto indiane. L’ultimo campanello d’allarme per i player del Vecchio Continente è stato suonato da Hero MotoCorp, niente meno che il più grande produttore di motocicli e scooter al mondo. Questa multinazionale con sede a Delhi ha una storia particolare: nasce nel 1984 come Hero Honda Motors in seguito a una joint venture tra Hero Cycles dei fratelli Munjal e Honda; inizia a vendere moto sul mercato locale salvo poi espandersi oltre confine dal 2010, dopo la fine del rapporto con il partner giapponese e il cambio nome in Hero MotoCorp. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Hero MotoCorp sbarca in Italia, le moto indiane vanno alla conquista dell’Europa

