Satellite Starlink alla deriva nello spazio ha prodotto detriti che cadranno sulla Terra
Un satellite Starlink è alla deriva nello spazio: non si conoscono le cause del guasto ma ha rilasciato una serie di detriti che vengono ora monitorati in tempo reale. Un incidente che non pone rischi alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ma sottolinea ancora una volta il crescente affollamento di oggetti presenti in orbita bassa e gli eventuali rischi che ne possono derivare. L’incidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
