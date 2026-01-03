Durante le festività, la polizia locale di Roma ha intensificato i controlli, denunciando 230 persone nel 2025 per il gioco delle campanelle e altre attività illecite. Le operazioni hanno portato al sequestro di proventi per oltre 4.000 euro. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella capitale, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per i cittadini.

Nel corso delle festività, le forze dell’ordine della polizia locale di Roma hanno effettuato numerosi fermi di persone coinvolte nel gioco delle tre campanelle e in altre attività illecite, riuscendo a sequestrare proventi ammontanti a oltre 4.000 euro. Nel complesso, durante l’intero anno 2025, sono state denunciate più di 230 persone. Gli interventi condotti negli ultimi giorni si sono concentrati in modo particolare nella zona circostante la Fontana di Trevi, comprendendo strade come via delle Muratte, via del Lavatore, via in Arcione e via di San Vincenzo, ma anche in altre vie che si estendono tra piazza di Pietra e il Pantheon. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli polizia locale, 230 denunce nel 2025 per gioco campanelle e altri illeciti

Leggi anche: Stretta sul gioco delle tre campanelle nel centro di Roma: 40 fermati dalla Polizia Locale

Leggi anche: Roma, maxi-controlli nel centro storico: fermate 40 persone per il gioco delle tre campanelle

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VIABILITA' Street Control: pianificati i controlli della PL nell’ultima settimana dell’anno a Foggia; A Lecco più controlli della polizia locale durante le Olimpiadi; I Militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato a Verona 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un cittadino pakistano e uno indiano per frode nell’esercizio del commercio. Si tratta del più ingente seque; Lotta alla sosta selvaggia: in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma.

Roma: controlli polizia locale, 230 denunce nel 2025 per gioco campanelle e altri illeciti - Nel corso delle festività, le forze dell'ordine della polizia locale di Roma hanno effettuato numerosi fermi di persone coinvolte nel gioco delle tre ... romadailynews.it

Roma, furti e spaccio di droga in metropolitana: blitz della polizia, quattro arresti in poche ore - Gli interventi, tra Termini e Colli Albani, hanno portato al sequestro di dosi di crack, hashish e marijuana, mentre un poliziotto fuori servizio ... affaritaliani.it