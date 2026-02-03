Prende fuoco un camion alimentato a Gnl nella galleria Monte Piazzo | bloccata la statale per la Valtellina

Un camion alimentato a GNL si è incendiato questa mattina nella galleria Monte Piazzo, sulla statale 36. Le fiamme hanno provocato la chiusura temporanea della strada, che collega la Valtellina a Milano e Cortina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la carreggiata. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il traffico rimane bloccato nel tratto interessato. La strada sarà riaperta appena terminati i controlli e le operazioni di bonifica

Un incendio è scoppiato in una galleria della strada statale 36, nevralgica per i collegamenti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, A prendere fuoco è stato un camion alimentato a gas naturale liquefatto, con le fiamme che sono state subito contenute.

