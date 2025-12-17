Auto in fiamme sulla Mesagne - Tuturano | conducente si mette in salvo
Un incendio improvviso ha coinvolto un’auto lungo la strada tra Mesagne e Tuturano, frazione di Brindisi. Il conducente, tempestivamente, è riuscito a mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido per domare le fiamme, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Una situazione che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito.
BRINDISI - Il conducente ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Un'auto ha preso fuoco sulla strada provinciale che collega Mesagne a Tuturano, frazione di Brindisi. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 17 dicembre). Le fiamme sono state domate dai vigili del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
