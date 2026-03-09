A vent' anni dall' album di esordio Mondo Marcio porta in tour Solo un uomo

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Il rapper milanese annuncia il tour "Solo un uomo live - XX anniversary" e porta anche a Cesena, sabato 10 ottobre al Vidia Club, le hit dell’album omonimo, a distanza di vent'anni dalla sua pubblicazione. "Solo un uomo", album di debutto di Mondo Marcio pubblicato nel 2006, ha raggiunto in pochi mesi il traguardo del disco di platino. Trainato dal successo del singolo "Dentro alla scatola", il disco è rimasto in classifica per oltre 40 settimane e vende oltre 80 mila copie, portando per la prima volta negli anni Duemila il rap ai vertici dell’industria musicale italiana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

C'è un uomo che non cambia e non aggiorna il proprio guardaroba da più di vent'anni. Ma perché?Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

L’uomo che paga per vent’anni una casa per trovare l’assassino della moglieTakaba Namiko, trentaduenne, è stata uccisa il 13 novembre 1999 nel suo appartamento nel quartiere Nishi di Nagoya.