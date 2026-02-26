L’uomo che paga per vent’anni una casa per trovare l’assassino della moglie

Takaba Namiko, trentaduenne, è stata uccisa il 13 novembre 1999 nel suo appartamento nel quartiere Nishi di Nagoya. Accanto al cadavere il figlio di due anni illeso. Per venti anni il caso è rimasto irrisolto. Il marito Takaba Satoru dopo l’assassinio della moglie ha però di continuare a pagare l’affitto dell’appartamento dove si era consumato il delitto. Per mantenere intatta la scena del delitto. Prima del 2010, inoltre, in Giappone l’omicidio era soggetto a prescrizione dopo 25 anni. Con la riforma del codice penale entrata in vigore quell’anno, la prescrizione per i reati punibili con la pena di morte è stata invece abolita. L’uomo ha speso in totale 22 milioni di yen per mantenere la casa. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Picchiato da mia moglie, la storia vera di Richard Spencer, che per vent’anni ha vissuto un incubo fra le mura di casa, diventa un documentario

Aurora Livoli, l'adozione a 6 anni e l'inquietudine: «Ho Lucifero dentro». Ricostruite le ultime ore: c'è una traccia per trovare l'uomo che era con leiSi chiamava Aurora Livoli la giovane trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio di via Paruta, nella...

CEO had been disabled,no one dared to treat, a low girl cure him in just one night.

Discussioni sull' argomento Giappone, paga anni di affitto per trovare l’assassina della moglie uccisa in casa; Non paga il noleggio, l’auto sparisce. La ritrovano in Finlandia: condannato; Vigevano, 40enne mangia e non paga il conto: per la donna daspo gastronomico di un anno; Cinturrino non è il male imprevisto, è il figlio tragico di un luogo chiamato Rogoredo.

L’uomo che paga per vent’anni una casa per trovare l’assassino della moglieTakaba Satoru ha continuato a regolare l'affitto della scena del delitto. Poi il Dna gli ha dato soddisfazione ... open.online

New color SPRING/SUMMER 2026 Disponibili on line e in store Paga anche con KLARNA o SCALAPAY Ordini flash 3394727630 Corso Umberto I,37 Marano di Napoli https://espositocollezioni.com/ricercacontroller=search&s=Sun+uomo - facebook.com facebook

#Chivu, Bastoni non paga ma "ha chiesto scusa. Onore a lui, come uomo..." x.com