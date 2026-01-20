pacchetto sicurezza le nuove norme piacciono a sette italiani su dieci tra cui tanti elettori di sinistra

Il nuovo Pacchetto Sicurezza, introdotto dal Viminale, ha riscosso un’ampia approvazione tra gli italiani, con circa il 70% dei cittadini favorevoli. I provvedimenti proposti sembrano essere generalmente ben accolti, con un consenso che si aggira tra il 60 e il 70%. Questi dati indicano come le norme in materia di sicurezza siano percepite positivamente da una vasta parte della popolazione, indipendentemente dall’orientamento politico.

I provvedimenti contenuti nel nuovo pacchetto sicurezza messo punto dal Viminale “hanno una media di approvazione tra gli italiani che oscilla tra il 60 e il 70%, quindi livelli molto alti”. E’ quanto emerge dal monitoraggio mensile dell’Osservatorio sui temi sociali di Noto Sondaggi, realizzato su un campione di 2.000 italiani disaggregati per genere, età e area di residenza. Con l’approvazione che arriva anche dagli elettori di sinistra. Il sondaggio. Considerando che il governo, in termini di consenso, oscilla sul 46-48%, se arriviamo al 60% vuol dire che anche una parte di elettori che in realtà non voterebbero partiti del governo appoggiano queste ipotesi di norme previste nel decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sicurezza: Lega, 'in pacchetto norme su giovani stranieri che violano leggi'La Lega propone un pacchetto di norme che mira a rafforzare la sicurezza, includendo misure specifiche per i giovani stranieri che commettono violazioni.

