A Vasto approvato il nuovo piano demaniale | prevista un' area eventi e l' incremento della spiaggia libera

Il consiglio comunale di Vasto ha approvato con 14 voti favorevoli il nuovo piano demaniale, che prevede la creazione di un’area eventi e l’aumento della spiaggia libera. Da oggi, lunedì 9 marzo, hanno inizio i 60 giorni durante i quali gli uffici comunali e i portatori d’interesse possono presentare osservazioni. La delibera entrerà in vigore al termine di questo periodo.

Con 14 voti favorevoli, il consiglio comunale di Vasto ha adottato il piano demaniale. In base alla normativa, decorrono da oggi (lunedì 9 marzo) 60 giorni per poter formulare osservazioni in merito da parte degli uffici comunali e dei portatori d'interesse. Trascorsi sessanta giorni, si tornerà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Il sindaco Francesco Menna, nel ringraziare gli uffici e gli assessori Della Gatta e d'Elisa, si ritiene "soddisfatto, poiché tale pianificazione ci consente di essere in linea con leggi nazionali ed europee, soprattutto rispetto alle dimissioni dei manufatti e dei materiali da adottare. Inoltre, sarà garantito, come promesso, che il Lido La bussola e Lido del sole diventeranno area eventi denominata 'Love village' e spiaggia libera.