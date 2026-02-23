De Laurentiis per il nuovo stadio è interessato all’area dell’ex raffineria Q8 Fine bonifica prevista per il 2028

De Laurentiis ha scelto l’area dell’ex raffineria Q8 per costruire il nuovo stadio, a causa della disponibilità di spazio e della bonifica che dovrebbe terminare nel 2028. L’avvocato Marco Di Lello ha confermato l’interesse durante una trasmissione radiofonica, spiegando che l’area rappresenta una soluzione praticabile. La decisione arriva dopo mesi di valutazioni sui vari terreni disponibili in città. La scelta sembra puntare a una location strategica e facilmente accessibile.

L’avvocato Marco Di Lello a Radio Crc: «De Laurentiis interessato all’area dell’Ex Raffineria Q8 per il nuovo stadio. Fine bonifica prevista entro il 2028, operazione tra i 500 e i 600 milioni. L’amministrazione non è contraria alla costruzione di un nuovo impianto: dialoghi in corso tra le parti. Trattativa cessione terreno? Non posso svelare i dettagli» Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’avvocato Marco Di Lello, consulente legale Q8. Di seguito le sue parole: “L’area dell’ex raffinerie della Q8 è estesa per 38 ettari e in questo momento è interessata da un intervento di bonifica molto importante, il più importante d’Italia e tra i più importanti a livello europeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

