A teatro un' indagine nei piccoli dolori quotidiani con Ama prega xanax

Sabato 21 marzo, al teatro Italia di Rocca San Casciano arriva "Ama, prega, xanax", show scritto a quattro mani da Andrea Mirò ed Enrica Tesio. Dopo il successo di “Il settimo giorno lui si riposò e io no”, la coppia collaudata torna a teatro con un nuovo monologo fatto di parole e musica. “Ama, prega, xanax – Ho un certo mal di te” è un lamento condiviso, ironico e disarmante, che affronta lo sconforto quotidiano con intelligenza e leggerezza. “Una terapia collettiva che si può praticare in tre modi: piangendo, ridendo e, metaforicamente, sedandoci”, si legge in una nota. Enrica Tesio, scrittrice e blogger, è diventata nota al grande pubblico con il romanzo “La verità, vi spiego, sull’amore”, da cui è stato tratto l’omonimo film. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

