Soldato israeliano investe musulmano mentre prega | aperta indagine

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quad punta un uomo inginocchiato mentre prega e lo travolge. Non è un incidente. Tutto viene ripreso in video. Le forze armate israeliane hanno annunciato un'indagine dopo che un israeliano, in abiti civili ma pesantemente armato, è stato ripreso mentre investiva con un quad un musulmano che. 🔗 Leggi su Today.it

soldato israeliano investe musulmano mentre prega aperta indagine

© Today.it - Soldato israeliano investe musulmano mentre prega: aperta indagine

Leggi anche: “Soldato, prega!”: nel giorno della Vittoria l’esordio editoriale di Edizioni Imprimere

Leggi anche: Matan Angrest, il soldato israeliano liberato: la commozione della madre

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Indagine su soldato israeliano riservista che investe musulmano mentre prega. Idf: ucciso un capo della forza Quds in Libano.

Soldato israeliano investe un musulmano mentre prega (video) - Le forze armate israeliane hanno annunciato un'indagine dopo che un israeliano, in abiti civili ma pesantemente armato, è stato ripreso mentre investiva con un quad un musulmano che pregava sul ... msn.com

Colono in Cisgiordania investe un palestinese mentre prega - video - l’Idf indaga sul riservista israeliano autore dell’attacco, che poco prima aveva sparato su due palestinesi ferendoli ... tg.la7.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.