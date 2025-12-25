Un quad punta un uomo inginocchiato mentre prega e lo travolge. Non è un incidente. Tutto viene ripreso in video. Le forze armate israeliane hanno annunciato un'indagine dopo che un israeliano, in abiti civili ma pesantemente armato, è stato ripreso mentre investiva con un quad un musulmano che. 🔗 Leggi su Today.it

Today.it - Soldato israeliano investe musulmano mentre prega: aperta indagine

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Indagine su soldato israeliano riservista che investe musulmano mentre prega. Idf: ucciso un capo della forza Quds in Libano.

Soldato israeliano investe un musulmano mentre prega (video) - Le forze armate israeliane hanno annunciato un'indagine dopo che un israeliano, in abiti civili ma pesantemente armato, è stato ripreso mentre investiva con un quad un musulmano che pregava sul ... msn.com

Colono in Cisgiordania investe un palestinese mentre prega - video - l’Idf indaga sul riservista israeliano autore dell’attacco, che poco prima aveva sparato su due palestinesi ferendoli ... tg.la7.it

Gaza, soldato Idf ferito da ordigno. Netanyahu "Risponderemo" Il premier israeliano accusa il movimento palestinese di cessare il fuoco - facebook.com facebook