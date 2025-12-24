Un nuovo sportello legale per stranieri | supporto e integrazione

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in collaborazione con il Sistema Accoglienza e Integrazione e Arci Arezzo, ha avviato un nuovo sportello legale dedicato agli stranieri. Questo servizio offre supporto e orientamento per facilitare l’integrazione e risolvere questioni legali, contribuendo a creare un ambiente di accoglienza più informato e inclusivo nella zona.

POPPI Sportello legale per stranieri attivato dall’ Unione dei Comuni Montani del Casentino insieme al Sistema Accoglienza e Integrazione e con la collaborazione con Arci Arezzo. Lo sportello si trova presso il Centro per l’Integrazione di Poppi e sarà aperto tutti i giovedì dalle 17 alle 19 a partire dal 18 gennaio. Lo sportello si occupa di diritto immigrazione, cittadinanza e pratiche di ricongiungimento. Insieme allo sportello legale, è attivo un corso di italiano che si svolge tre giorni alla settimana per 9 ore complessive al centro di aggregazione sociale Il Kontagio. Il corso, progettato e organizzato da Arci Arezzo e dal progetto Sai Unione dei Comuni Montani del Casentino, è rivolto a cittadini stranieri presenti nel territorio del Casentino e offre, accanto all’insegnamento dell’italiano, uno spazio di incontro e socializzazione e un sostegno al processo di integrazione anche sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

