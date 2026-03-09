A Rozzano Milano un tram è fuoriuscito dai binari Non è lo stesso modello di quello deragliato il 27 febbraio

A Rozzano, vicino a Milano, questa mattina una carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari vicino al centro commerciale Fiordaliso. L’episodio non riguarda lo stesso modello di quello che si era deragliato il 27 febbraio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non si segnalano feriti. La circolazione sulla linea è temporaneamente rallentata.

Stamane, a Rozzano, comune al confine con Milano, una carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. Il mezzo stava procedendo a bassa velocità e fortunatamente non ci sono feriti. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. Questo è il terzo episodio del genere, dopo il deragliamento di una vettura della linea 9 che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano lo scorso 27 febbraio, e dell’incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 12 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Tram deragliato a Milano, lo scambio dove il mezzo è uscito dai binariDue persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto.

Deraglia il terzo tram a Milano, ma per Atm “è solo uscito un carrello dai binari”: bus sostitutivi da RozzanoUn tram della linea 15 questa mattina è uscito dai binari in via Curiel a Rozzano.

Una selezione di notizie su A Rozzano Milano un tram è fuoriuscito...

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano e investe i passanti, due morti e 37 feriti. Il pm: Impatto devastante; Rozzano, presentazione del libro Cadi, Alzati, Vinci di Nicola Giliberti: storie di resilienza e successo; Tram deragliato, il video dell'incidente: la velocità folle, la fermata saltata, il mezzo inclinato e lo schianto contro il palazzo; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Milano, è emergenza per gli incidenti dei tram: un altro mezzo si impunta a RozzanoTerzo incidente di un tram in dieci giorni a Milano. Due ruote di un carrello del tram 15, modello 'Sirio', sono uscite dai binari quando il ... iltempo.it

Fuoriuscita di un tram a Rozzano: linee sospese e verifiche tecniche in corsoA Rozzano un tram 'Sirio' ha parzialmente lasciato i binari per il bloccaggio di una ruota: nessuna persona è rimasta ferita e la circolazione è stata ripristinata dopo i controlli tecnici ... notizie.it

A #Milano è emergenza per gli incidenti dei #tram: un altro mezzo si impunta a Rozzano #atm #9marzo #iltempoquotidiano x.com

La carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari lunedì mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità, u - facebook.com facebook