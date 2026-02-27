A Milano, in viale Vittorio Veneto, un tram è uscito dai binari provocando il decesso di due persone e il ferimento di oltre 30. L’incidente si è verificato in un punto dello scambio ferroviario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere i feriti. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Due persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto. Il mezzo ha centrato un palazzo. Nelle immagini lo scambio in cui il tram è deragliato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, lo scambio dove il mezzo è uscito dai binari

