Petralia Sottana celebrazioni per la scomparsa del prof Torre | memoria e scienza si fondono nel cuore del Geopark

Oggi Petralia Sottana ha ricordato il prof. Giuseppe Torre nel trentennale della sua morte. La comunità si è riunita per celebrare la sua figura e il suo lavoro, mescolando memoria e scienza nel cuore del Geopark. La giornata è stata caratterizzata da incontri e testimonianze, per mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno importante nella zona.

Con grande solennità, la comunità madonita ha rivissuto oggi la figura e l’opera del prof. Giuseppe Torre nel trentennale della sua scomparsa. Geologo di profonda visione, docente rigoroso e anima generosa della geoscienza siciliana, Torre ha lasciato un’eredità scientifica e umana che continua a vivere nel territorio e nella nuova Sezione Geologica a lui dedicata del Museo Civico “Antonio Collisani”, allestita nei prestigiosi spazi di Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, UNESCO Global Geopark. Moderata dalla prof.ssa Agata Albanese, la cerimonia ha visto una sequenza di interventi che hanno rimarcato il valore accademico di Torre e il profondo affetto umano da lui suscitato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Petralia Sottana Scienza Petralia Sottana: l'ente Parco delle Madonie al centro del dialogo scientifico e territoriale com le guide Aigae A Petralia Sottana si è tenuto un corso di aggiornamento organizzato dall’Ente Parco delle Madonie e guidato dalle guide Aigae. Petralia Sottana, è morta a 111 anni Maria Cerami: "Era la decima donna più longeva d'Italia" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Petralia Sottana Scienza Argomenti discussi: Geraci Siculo, via al carnevale: grande attesa per la sfilata dei carri allegorici e quella equestre. #zuccherofilato "Un fatto è una cosa tra le più ostinate in natura". Ed è un fatto che la popolazione del Distretto Sanitario 35 di Petralia Sottana non rientra nei parametri previsti dal DM 77/2022. Di questo spropositato spreco di risorse pubbliche, qualcuno dovr facebook

