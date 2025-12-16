Petralia Sottana | l' ente Parco delle Madonie al centro del dialogo scientifico e territoriale com le guide Aigae

A Petralia Sottana si è tenuto un corso di aggiornamento organizzato dall’Ente Parco delle Madonie e guidato dalle guide Aigae. L’evento si è svolto presso Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente, e ha promosso il dialogo tra il mondo scientifico e territoriale, approfondendo temi legati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale.

Si è svolto a Petralia Sottana, negli autorevoli e suggestivi ambienti di Palazzo Pucci Martinez, sede dell'Ente Parco delle Madonie e custode della sezione geologica "Giuseppe Torre" del Museo Collisani, un corso di aggiornamento rivolto alle guide Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali.

