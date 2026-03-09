A Neauphle-le-Château, negli anni Settanta, si svolse un episodio che durò 122 giorni e attirò l’attenzione internazionale. Durante quel periodo, la località francese fu al centro di eventi che coinvolsero figure di rilievo e un clima di particolare attenzione mediatica. La presenza di un personaggio legato a un’importante figura politica di quegli anni rimane un dettaglio che ha segnato la storia del paese.

Neauphle-le-Château. Alla fine degli anni Settanta, per 122 giorni, Neauphle-le-Château fu il centro del mondo. E’ da questo pacifico borgo a sud-ovest di Parigi, tra le sue case a graticcio e i giardini ben curati, che un anziano imam sciita iraniano, a cinquemila chilometri da Teheran, orchestrò la Rivoluzione islamica, la mobilitazione che portò alla caduta dello Scià Mohammed Reza Pahlavi e all’ascesa di una feroce teocrazia islamista: l’ayatollah Ruhollah Khomeini. In una piccola casa messa a disposizione da un suo connazionale, con la benedizione delle autorità francesi e degli intellò di Saint-Germain-des-Prés, Khomeini organizzò la presa del potere che gli avrebbe permesso di governare l’Iran per dieci anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Neauphle-le-Château, col fantasma di Khomeini

