A Neauphle-le-Château, un piccolo paese francese, si trova il luogo da cui Khomeini partì nel 1979 per avviare la rivoluzione iraniana. La cittadina è nota anche per essere il punto di partenza del leader rivoluzionario iraniano. A pochi chilometri di distanza, nella capitale Iraniana, si trova l’ambasciata francese in Iran, situata in Nofel Loshato Street.

Roma, 7 marzo 2026 – Nofel Loshato Street è il nome di una via nel cuore di Teheran dove ha sede l’ambasciata francese in Iran. La sua pronuncia è in realtà la storpiatura di Neauphle-le-Château, toponimo di un paesino circa mezz’ora a ovest di Parigi, nel dipartimento delle Yvelines. Un luogo diventato, suo malgrado, l’epicentro della rivoluzione islamica iraniana. Distrutto bunker Khamenei a Teheran, era ancora un centro di comando (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) È qui infatti che, tra ottobre 1978 a gennaio 1979, il padre della rivoluzione, Ruhollah Khomeyni visse in esilio quattro mesi prima di tornare in Iran a bordo di un aereo Air France, ribaltare lo scià e inaugurare quasi 50 anni di teocrazia autoritaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Viaggio a Neauphle-le-Château, il paesino francese da cui Khomeini fece partire la rivoluzione iraniana

