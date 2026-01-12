La sinistra marxista e l’illusione islamista | quando l’odio per l’Occidente spinse intellettuali e femministe a sostenere Khomeini finendo per essere le prime vittime della Rivoluzione
Negli anni Settanta, alcune femministe, studenti e intellettuali marxisti sostennero Khomeini, vedendolo come una figura anti-imperialista. Tuttavia, questa posizione si rivelò illusoria, portando molte di loro a diventare le prime vittime della rivoluzione islamica. Questo episodio evidenzia come l’odio per l’Occidente abbia influenzato scelte politiche che, in seguito, si sono rivelate controproducenti.
Negli anni Settanta femministe, studenti e marxisti sostennero Khomeini come forza anti-imperialista. La Repubblica Islamica li eliminò per primi, consegnando il Paese ad un oscurantismo oggi in bilico Un paio di trecce tenute strette, occhiali da vista e un viso sorridente. L’abbigliamento è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
