A Mirabella Eclano si è chiusa Mission la settimana di evangelizzazione promossa dalla Diocesi di Avellino

Grande emozione di tutti i partecipanti e grande esigenza di dire “Grazie”. Grazie al Signore, ai “Missionari” che si sono resi disponibili, alle famiglie che hanno aperto le porte di casa, a Don Remigio e Don Alessandro che hanno detto “Sì” alla proposta del Vescovo, ai fedeli di Mirabella Eclano e del Passo, a quanti, a vario titolo, hanno offerto tempo, passione, impegno, accoglienza. “Mission comincia quando finisce, affida a tutti la responsabilità di custodire un Dono” ha sottolineato il Vescovo Arturo Aiello. Alla settimana di missione hanno preso part circa 70 evangelizzatori che hanno condotto incontri nei 35 Cenacoli domestici organizzati nelle case. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

