Mirabella Eclano donna si allontana dalla struttura di cura | ritrovata dai Carabinieri

Mobilitazione immediata dopo la segnalazione di scomparsa: la donna, partita da Bisaccia, è stata rintracciata a Mirabella Eclano dopo aver preso due autobus. L’allontanamento e la segnalazione. Nella serata di ieri a Mirabella Eclano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno rintracciato una donna che si era allontanata alcune ore prima da una struttura di cura di Bisaccia. La segnalazione della scomparsa è arrivata nel pomeriggio e ha immediatamente attivato le procedure di ricerca. Le ricerche coordinate e la ricostruzione degli spostamenti. Grazie alla collaborazione tra le Centrali Operative delle Compagnie di Mirabella Eclano e Sant’Angelo dei Lombardi, i militari sono riusciti a ricostruire rapidamente gli spostamenti della donna. La persona scomparsa era riuscita a salire su due diversi autobus, raggiungendo prima Grottaminarda e successivamente Mirabella Eclano, dove è stata individuata e fermata dai Carabinieri in sicurezza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

