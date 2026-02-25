Si allontana dalla struttura di cura nella quale era ospitata | ritrovata dai Carabinieri a Mirabella Eclano

Nella serata di ieri, a Mirabella Eclano, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno rintracciato una persona, allontanatasi alcune ore prima da una struttura di cura sita nel comune di Bisaccia. Ricevuta la segnalazione di allontanamento, gli uomini della Stazione Carabinieri di Bisaccia hanno immediatamente attivato le ricerche e - grazie alla sinergia tra le Centrali Operative delle Compagnie Carabinieri di Mirabella Eclano e di Sant’Angelo dei Lombardi - è stato possibile ricostruire i movimenti della persona da ricercare, che nel frattempo era riuscita a salire su due diversi autobus; raggiungendo dapprima il comune di Grottaminarda e successivamente quello di Mirabella Eclano. Dopo essere stata visitata da personale del “118”, la persona è stata poi riaffidata alle cure dei propri familiari. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

