Da un' idea di quartiere a tre negozi e una community nazionale | la storia di Fulvio Maria Riccieri e Simone D' Angelo
Nel 2018, mentre il mercato italiano della canapa legale era ancora territorio inesplorato, due ragazzi romani decidevano di scommettere su un'idea semplice ma controcorrente: portare a domicilio, in modo trasparente e regolamentato, prodotti derivati da canapa industriale. Fulvio Maria Riccieri, classe 1993, e Simone D'Angelo, classe 1995, non avevano alle spalle grandi capitali né esperienze consolidate nel settore. Avevano però intuito che la legge 2422016 — quella che disciplina la filiera della canapa industriale in Italia — apriva uno spazio nuovo, ancora tutto da costruire. Sette anni dopo, Primero Roma è diventata qualcosa di molto diverso da quel primo esperimento di quartiere: tre punti vendita nella capitale, un servizio strutturato di consegna a domicilio su Roma, spedizioni in tutta Italia e una community online che segue quotidianamente le iniziative del brand. 🔗 Leggi su Iltempo.it
