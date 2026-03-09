A Malta ti pagano 25 mila euro per non usare l' auto? Come funzionano gli incentivi

A Malta, alcune persone ricevono fino a 25 mila euro per non usare l’auto, un incentivo promosso dal governo locale. L’obiettivo è ridurre il traffico e l’inquinamento, e il programma prevede pagamenti per chi sceglie alternative alla macchina privata. Questa misura fa parte di un progetto più ampio per incentivare comportamenti sostenibili e gestire meglio la mobilità nell’arcipelago.

Da inizio 2026, a Malta è entrato in vigore un incentivo pubblico senza precedenti destinato a favorire la mobilità sostenibile. L'iniziativa consiste nel pagare ben 25 mila euro ai cittadini che decidono di rinunciare all'utilizzo dell'auto per 5 anni. A tre mesi esatti dal lancio dell'iniziativa, i primi 100 destinatari della misura hanno già aderito, portando così all'esaurimento di metà del budget totale disponibile, fissato dal Governo a 5 milioni di euro. Il bonus, infatti, viene erogato senza graduatoria e con il principio del "primo arrivato, primo servito". Il meccanismo di questo incentivo è ben strutturato e non tutti possono aderire all'iniziativa.