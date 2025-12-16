Fisco | Pietrantonio con un decimo incentivi possibile immatricolare 100 mila auto green**

Il governo italiano ha investito quasi un miliardo di euro tra il 2024 e il 2025 in incentivi per veicoli green, portando all'immatricolazione di circa 94 mila auto a basse emissioni. Con un decimo di questo investimento, potrebbe essere possibile immatricolare fino a 100 mila veicoli ecologici, contribuendo alla transizione verso un sistema di mobilità più sostenibile.

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - "Fra il 2024 e il 2025 il governo italiano ha speso 923 milioni di euro in bonus e abbiamo avuto l'immatricolazione di 94 mila veicoli incentivati con emissioni nella fascia 0-60 grammi per 100 km. Noi in Unrae vogliamo dire che investendo un decimo di quella cifra, appena 85 milioni di euro, si optrebbero immatricolare oltre 100 mila vetture aziendali green". Lo afferma all'Adnkronos il presidente dell'Unrae Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato Mazda Italia, ricordando che "da anni noi parliamo di fiscalità delle auto aziendali e questa volta abbiamo deciso di entrare ancora più nel merito, facendo dei esempi concreti" dei benefici per il fisco, per il mercato e anche per l'ambiente. Iltempo.it

