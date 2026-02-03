AltraPsicologia raccoglie 20mila adesioni | famiglie e studenti vogliono l’educazione sessuo-affettiva in classe

AltraPsicologia ha raccolto oltre 20.000 firme per chiedere di inserire l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Sono molte le famiglie e gli studenti che vogliono un’educazione più aperta e reale sui temi dell’amore, del corpo e delle relazioni. La richiesta si fa sempre più forte, e ora l’associazione spera che le istituzioni ascoltino questa voce.

