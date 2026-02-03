AltraPsicologia raccoglie 20mila adesioni | famiglie e studenti vogliono l’educazione sessuo-affettiva in classe
AltraPsicologia ha raccolto oltre 20.000 firme per chiedere di inserire l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Sono molte le famiglie e gli studenti che vogliono un’educazione più aperta e reale sui temi dell’amore, del corpo e delle relazioni. La richiesta si fa sempre più forte, e ora l’associazione spera che le istituzioni ascoltino questa voce.
AltraPsicologia annuncia il superamento di 20.000 firme per l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. La segretaria Giuliani e la presidente Pizzoferro definiscono il risultato una richiesta urgente di studenti e famiglie alla politica per investire su prevenzione, salute e relazioni sane, contrastando violenza e disagio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
