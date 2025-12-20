Roma nuova lista stupri al Liceo Giulio Cesare | sospesi viaggi e stage La Rete degli Studenti rilancia la campagna Scuola sicura per l’educazione sessuo-affettiva
Una seconda lista con contenuti violenti è stata scoperta nei bagni del Liceo Giulio Cesare di Roma a distanza di circa venti giorni dalla prima. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Lista stupri, sit-in al liceo Giulio Cesare: “Vogliamo scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva”
Leggi anche: Caso della lista degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma, rabbia degli studenti e solidarietà alle vittime
Roma, nuova lista stupri al liceo Giulio Cesare: nell'elenco anche due docenti; Al Giulio Cesare spunta un'altra lista stupri, stavolta con i nomi delle professoresse; Giulio Cesare a Roma, scritte di insulti e «liste stupri». Ecco che cosa sta succedendo nel liceo di corso Trieste; Nuovo caso lista stupri a scuola, i nomi di due ragazze anche al liceo Carducci.
Due professoresse nella nuova “lista stupri” apparsa al liceo Giulio Cesare di Roma - Dopo la “lista stupri” con i nomi di studentesse e studenti, comparsa venti giorni fa nei bagni dei ragazzi al liceo romano Giulio Cesare, nella stessa scuola appare ora una “lista stupri” con i cogno ... blitzquotidiano.it
Roma, nuova "lista stupri" al liceo Giulio Cesare: nell'elenco anche due docenti - Dopo l'episodio dello scorso novembre, nell'istituto romano è stato trovato un nuovo elenco di nomi, tra cui compaiono anche quelli di due docenti della scuola. tg24.sky.it
Giulio Cesare, nuova lista stupri con i nomi delle professoresse - La denuncia dei rappresentanti degli studenti nel liceo occupato per protesta contro la preside. rainews.it
