A Firenze questa settimana sono in corso lavori di asfaltatura notturna in via Masaccio, con operazioni che si svolgono durante le ore serali e notturne. Le squadre intervenute stanno definendo il manto stradale con interventi programmati per ridurre il traffico diurno e limitare i disagi ai residenti e agli automobilisti. Le asfaltature sono state annunciate dalle autorità comunali e si concluderanno entro la fine della settimana.

Firenze, 9 marzo 2026 – In questa settimana sono in programma a Firenze le asfaltature notturne in via Masaccio. Si tratta del ripristino a seguito dei lavori di Publiacqua per la realizzazione delle nuove condotte idriche finanziate dal Pnrr. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (21-6) con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nei tratti interessati ovvero: via degli Artisti-via Pico della Mirandola e via Pico della Mirandola-viale Don Minzoni. Nello stesso orario previsti restringimenti anche in corrispondenza degli incroci tra via Masaccio e le strade afferenti (via Botticelli e via Fra’ Bartolommeo. Saranno in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze al via le asfaltature notturne in via Masaccio

Articoli correlati

Firenze e la tramvia: lavori a Gavinana, scattano le chiusure notturne in viale GiannottiFirenze, 19 gennaio 2026 – Continuano a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli: da stasera, 19 gennaio 2026,...

Firenze e i maxi lavori di Ponte al Pino, ci siamo. Stop alla percorrenza verso via Masaccio. Traffico sui cavalcaviaFirenze, 23 dicembre 2025 – Ponte al Pino, l’ora X per la viabilità delle Cure e di Campo di Marte si avvicina.

Una selezione di notizie su A Firenze al via le asfaltature...

Temi più discussi: Asfaltature e ripristini della pavimentazione, ecco i principali interventi della settimana; A Firenze al via la riqualificazione di Piazza Croce al Trebbio; A Villorba al via lavori di asfaltature, investimenti per oltre 600mila euro; Asfaltature notturne in via Masaccio.

Asfaltature notturne, ripristini della pavimentazione in pietra: i lavori della settimana a FirenzeTra i lavori della settimana a Firenze, sono in programma le asfaltature notturne in via Masaccio. Si tratta del ripristino a seguito dei lavori di Publiacqua per la realizzazione delle nuove condotte ... 055firenze.it

Asfaltature notturne in via MasaccioRipristini della pavimentazione in pietra in piazza d’Azeglio. Messa in sicurezza della Sr 302 'Brisighellese-Ravennate' ... nove.firenze.it

La cantante israeliana costretta a rimanere a Firenze dopo l'attacco all'Iran: "Preferisco stare con i miei anche nei rifugi" - facebook.com facebook

A Firenze arriva “Voices”, festival del giornalismo europeo pagato con fondi Ue con un programma a senso unico, tra ospiti l’Albanese, Montanari, Cancellato, unici politici del Pd e M5S. In Italia c’è un problema di libertà di stampa Sì perché manca il pluralis x.com