Firenze e i maxi lavori di Ponte al Pino ci siamo Stop alla percorrenza verso via Masaccio Traffico sui cavalcavia

A Firenze, i lavori di ampliamento di Ponte al Pino sono in corso, con conseguenti modifiche alla viabilità. La strada verso via Masaccio sarà temporaneamente interdetta, e il traffico sarà deviato sui cavalcavia limitrofi. Queste operazioni sono finalizzate a migliorare la funzionalità dell’area e a garantire una viabilità più sicura e sostenibile nel territorio delle Cure e di Campo di Marte.

Firenze, 23 dicembre 2025 – Ponte al Pino, l’ora X per la viabilità delle Cure e di Campo di Marte si avvicina. Mentre i lavori preliminari vanno avanti, sabato 27 dicembre si entrerà nel vivo con la prima vera interferenza con il traffico: i lavori di Enel Distribuzione. Dal punto di vista della circolazione, sarà chiusa la direttrice verso via Masaccio mentre il ponte sarà aperto e transitabile in direzione via Pacinotti. Altri provvedimenti previsti il senso unico in via del Pratellino da via Pacinotti a via del Campo di Arrigo, il cambio di senso in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze e i maxi lavori di Ponte al Pino, ci siamo. Stop alla percorrenza verso via Masaccio. Traffico sui cavalcavia Leggi anche: Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni Leggi anche: Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tombino sprofondato: strada chiusa, un intero quartiere paralizzato / FOTO; Toscana, l’export accelera: +22% nei primi nove mesi del 2025. Stati Uniti mercato chiave. Firenze e i maxi lavori di Ponte al Pino, ci siamo. Stop alla percorrenza verso via Masaccio. Traffico sui cavalcavia - Tra il 12 e il 13 gennaio invece sarà scaricata l’autogru: cosa cambia ... lanazione.it

Firenze, al via i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia "Ponte al Pino" - La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 ... gonews.it

Ponte al Pino, lavori e stop ai treni - FIRENZE: Circolazione sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. toscanamedianews.it

