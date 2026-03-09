A Fenegrò è arrivato Bisso il nuovo ristorante dal sapore orientale di Chiara e Giulia

A Fenegrò ha aperto un nuovo ristorante chiamato Bisso, gestito da Chiara e Giulia. Il locale propone un menu con influenze orientali e si distingue per l’atmosfera accogliente. Durante una visita a Verona, un appassionato di vino naturale ha condiviso con entusiasmo la notizia dell’apertura di questo ristorante nella zona. La novità ha suscitato interesse tra gli amanti della cucina etnica e del vino artigianale.

Capita di essere da un amico vignaiolo a Verona e di incontrare un appassionato di vino naturale e cucina che ti racconta che dalle nostre parti ha aperto un nuovo locale. Ed è così che scopro, grazie ad Alessandro, che due giovani cuoche, Chiara Ronchin e Giulia Realini, hanno avviato un nuovo capitolo del loro già ricco percorso gastronomico con Bisso, locale aperto lo scorso dicembre a Fenegrò: dalla campagna mantovana al Comasco, con la stessa idea di cucina libera e personale. Le due chef si erano fatte conoscere negli ultimi anni grazie alla bella esperienza di Fienili Osteria, piccolo indirizzo immerso nella campagna mantovana che, dal 2019 al 2024, era diventato un punto di riferimento per chi ama la cucina creativa e non convenzionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Grosso incendio Eurospin, le fiamme partite dal ristorante ‘Sapore di stelle’. Colonna di fumo visibile in tutta la cittàAncona, 22 febbraio 2026 – Paura ad Ancona, nella zona di Vallemiano, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per domare un furioso incendio divampato... A fuoco la copertura del ristorante?Sapore di Stelle? a Vallamiano di Ancona: la colonna di fumo visibile per chilometri, locale inagibile VIDEO/FOTOANCONA - Paura ad Ancona in zona Vallemiano dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che si è sviluppato sulla copertura del...