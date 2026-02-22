A fuoco la copertura del ristorante?Sapore di Stelle? a Vallamiano di Ancona | la colonna di fumo visibile per chilometri locale inagibile VIDEO FOTO

Un incendio ha coinvolto la copertura del ristorante Sapore di Stelle a Vallamiano, causando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Le fiamme sono divampate improvvisamente, rendendo il locale inagibile e costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente. La causa dell’incendio non è ancora nota, ma i soccorritori stanno indagando per chiarire cosa abbia provocato le fiamme. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

ANCONA - Paura ad Ancona in zona Vallemiano dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che si è sviluppato sulla copertura del ristorante adiacente all'Eurospin. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo ed è rimasta visibile per chilometri tanto che ha allarmato tutta la città. L'incendio è partito dalla cappa - almeno secondo le testimonianze dei dipendenti del ristorante Sapore di Stelle -. Il locale è stato fatto immediatamente evacuare e non risultano nè feriti nè intossicati. Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha disposto l'apertura del Coc ma il Comune non firmerà nessuna ordinanza di cautela poichè l'incendio è stato domato in tempo utile a non compromettere la qualità del'aria.