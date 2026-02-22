Grosso incendio Eurospin le fiamme partite dal ristorante ‘Sapore di stelle’ Colonna di fumo visibile in tutta la città

Un incendio ha coinvolto il ristorante ‘Sapore di stelle’, provocando un’ampia nube di fumo visibile in tutta Ancona. Le fiamme sono partite probabilmente da una fuga di gas, e i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerle. Il rogo ha causato danni significativi alla struttura e ha costretto i residenti a evacuare temporaneamente le abitazioni vicine. Sul posto si trovano diverse squadre di soccorso, mentre le cause sono ancora da chiarire.

Ancona, 22 febbraio 2026 – Paura ad Ancona, nella zona di Vallemiano, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per domare un furioso incendio divampato all'interno del ristorante adiacente al supermercato Eurospin. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo, ben visibile a chilometri di distanza, che ha messo in allarme gran parte della città. Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con lui L'evacuazione e le prime ipotesi sulle cause. Il locale coinvolto è il ristorante Sapore di Stelle, evacuato anche il supermercato. Stando alle prime testimonianze raccolte tra i dipendenti della struttura, il rogo sarebbe scaturito all'interno dei locali della cucina, partendo dalla cappa aspirante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

