Famiglia nel bosco la madre e la sorella di Catherine arrivati dall' Australia | l' ipotesi dell' affido ai nonni

La famiglia di Catherine è arrivata dal'Australia per sostenere la donna dopo che i tre figli sono stati allontanati. La madre e la sorella di Catherine sono entrate nel bosco e si sono messe subito a disposizione, cercando di offrire aiuto e conforto. La presenza dei parenti ha portato un po’ di sollievo in un momento difficile per la famiglia.

Dall'Australia sono arrivati in Italia la madre e la sorella, psicologa, di Catherine, la mamma della famiglia nel bosco. La donna ha spiegato di voler stare vicino alla sorella in un momento che ha definito "difficile" e ha espresso l'auspicio che la situazione possa evolvere in modo positivo per il nucleo familiare. All'aeroporto di Fiumicino, Rachel, la sorella di Catherine, ha parlato con alcune trasmissioni dicendo di essere molto felice "di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella".

